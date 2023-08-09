Ünlü modelin evini pireler bastı!

Nişantaşı parkında çocukları ile vakit geçiren ünlü model ve oyuncu Nur Gümüşdoğrayan oturdukları evin bahçe katını basan pireler yüzünden apartman dairesine taşınma kararı aldıklarını söyledi.

Ünlü modelin evini pireler bastı!

Eski manken ve oyuncu Nur Gümüşdoğrayan, önceki gün Ctiy's AVM'deydi. Daha sonra Nişantaşı parkında çocukları ile vakit geçiren Gümüşdoğrayan oturdukları evin bahçe katını basan pireler yüzünden apartman dairesine taşınma kararı aldıklarını söyledi.

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Snobmagazin'de yer alan habere göre; Ailesi ile Nişantaşı'nda oturduğu iki katlı bahçeli evini basan pireler yüzünden apartman dairesine taşınmaya karar veren Gümüşdoğrayan, "Bizim de kedimiz var, Nişantaşı kedi, köpek ve kuşları ile meşhur bir semt, ama bu mahallenin hayvan sevgisi bazen kötü sonuçlar da doğurmuyor değil, evin bahçesini pireler bastı, biz de taşınma kararı aldık, hayvanseverler kızmasın, Bizim de kedimiz var ama koca koca pirelerden zor kurtulduk" dedi.

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İLAÇ DA FAYDA ETMEDİ

Uzun uğraşlar sonucu evi ve bahçeyi sürekli ilaçlattıklarını söyleyen Gümüşdoğrayan, "Evde bulmak tabii ki zor, daha geniş bir ara kat apartman katına geçtik" diye sözlerini ekledi. 2004 yılı Türkiye Güzeli Nur Gümüşdoğrayan 2014 yılında iş insanı Sarp İbrahimoğlu ile evlenip Yaman ve Leyla isminde iki çocuk sahibi olmuştu. Mankenlik yanında oyunculuk kariyerine de hızla devam eden Gümüşdoğrayan kariyeri bir kenara bırakıp mutlu bir aile kurma ideali ile evlenmiş ve iş hayatına son vermişti.

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İYİ Kİ EVLENDİM

"Evlilik benim için doğru karardı eğer evlenmeseydim kendi kazançlarımla buna yakın bir yaşantım olurdu, sagolsun eşim ailemiz için herseyi karşılıyor, işe nokta koymak beni hiç etkilemedi, hayatımdan memnunum" diye konuşan Gümüşdoğrayan "Bodrum'da bir evimiz var fakat bu yaz orada kalmak yerine daha sakin bir koyda bulunan Akyarlar Aspat'ta tatil yaptık" dedi.

"ANNEMİ ÇEKMEYİN"

Parka gezindiği sırada çocukları ile kendilerini görüntüleyen gazetecilere poz veren Nur Gümüşdograyan'ın oğlu Yaman durumu garipsedi. "Annemi çekmeyin, neden resim çekiyorsunuz" diye gazetecilere çıkışan küçük Yaman gün botu kız kardeşi ile güzel havanın tadını çıkardı.

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