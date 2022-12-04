Sinan Akçıl'dan imam nikahı itirafı

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı.

Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Sinan Akçıl'ın birlikte single çıkardığı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya magazin kulislerinde konuşulan iddialar arasındaydı.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının aşk sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki şarkıcı, "Ben artık 'Hayatımda birisi var mı?' sorusuna cevap vermek istemiyorum. Nazar değdiğinde inanıyorum ama şunu söyleyebilirim, her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır” sözleriyle, kalbinin dolu olduğunu vurgulamıştı.

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcının yayında yaptığı itiraf ise herkesi şaşırttı. Sinan Akçıl, "Kendinle ilgili bir magazin haberi çıkartsan bu ne olurdu?" sorusuna "Dört kere imam nikahı yaptım" diye yanıt verdi. Akçıl, kimlerle nikah kıydığı sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etti.