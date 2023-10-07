Ünlü müzisyen evinin bahçesine kendi mezarını kazdırdı

"Shape of You" ve " Thinking Out Loud" gibi hit parçalara imza atan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, evinin bahçesine kendi mezarını kazdığını açıkladı

Ünlü müzisyen evinin bahçesine kendi mezarını kazdırdı

Dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran,evinin bahçesine kendi mezarını kazdığını söyledi. GQ dergisinde konuşan Grammy ödüllü şarkıcı, ailesinin de gömülebileceği alana sahip bir şapel inşa ettiğini açıkladı.

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"BAŞKALARI BUNUN TUHAF OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

"Buna mezar odası diyemem" diyen Sheeran, "Toprağa kazılmış bir çukur ve üzerinde bir parça taş var. Böylece ne zaman gün gelir de vefat edersem oraya gireceğim. Başkaları bunun gerçekten tuhaf ve hastalıklı olduğunu düşünüyor ama vasiyeti olmadan ölen arkadaşlarım var ve kimse ne yapacağını bilemedi" ifadelerini kullandı.

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ŞAPELDE ARKADAŞLARININ NİKAH TÖRENLERİNİ DÜZENLEMİŞ

Sheeran'a göre bu mekanı inşa etme fikri, yakılan aile üyelerini bir araya getirme arzusundan doğmuş. Ancak ünlü şarkıcı, şapeli arkadaşlarının nikah törenleri için de kullandığını açıkladı

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İKİ ÇOCUK BABASI

Öte yandan hayatı boyunca tanıdığı Cherry Seaborn ile 2015'te aşk yaşamaya başlayan Ed Sheeran, 2019'da nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin Lyra ve Jupiter adında iki çocuğu bulunuyor

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