Ünlü otel icradan satılık. 13 katlı 212 odalı

Halktv'nin haberine göire, Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin düzenlediği ihaleye göre, kentin gözde otelinin icradan satışını Türkiye Finans Katılım Bankası talep etti.

Dosyaya göre, borçlu listesinde ise Kaan Proje Mühendislik AŞ, Er-Ay İnşaat Dış Tic. ile bu şirketlerin sahipleri Adnan Doğan ile Ali Doğan yer aldı. Borçlu konumda yer alan şirket sahipleri aynı zamanda kentin önde gelen iş insanları olarak da biliniyor.

BEDELİ 190 MİLYON TL

İcradan satışı istenen otel, kentin en işlek konumunda yer alıyor. 13 katlı otelde toplamda 121 otel yer alıyor. İcradan satışı istenen otel için 190 milyon 253 bin TL bedel belirlendi.

Şehrin gözde otelinin icradan satışı ihalesi ise 25 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda, ikinci ihale ise 23-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere ulaştığımız borçlu şirketlerin avukatından ise dönüş olmadı.

ÇOK SAYIDA KONUT İNŞA ETTİ

Şimdilerde sahibi oldukları otel icradan satılan Kayserili Doğan Ailesi, 20 yılı aşkın bir süredir inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor. Aile, sahibi olduğu şirketler eli ile çok sayıda konut ve iş yeri inşa etti.

Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere ulaştığımız borçlu şirketlerin avukatından ise dönüş olmadı.

Şimdilerde sahibi oldukları otel icradan satılan Kayserili Doğan Ailesi, 20 yılı aşkın bir süredir inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor. Aile, sahibi olduğu şirketler eli ile çok sayıda konut ve iş yeri inşa etti.