Ünlü otel icradan satılık. 13 katlı 212 odalı

Kayseri’nin önde gelen şirketlerinden birine ait otel icradan satılacak. Otelin satışını, alacaklı konumdaki bir katılım bankası istedi. 13 katlı 212 odalı otel için 190 milyon liralık bedel belirlendi. İcradan satış ihalesi i25 Ekim'de.

Ünlü otel icradan satılık. 13 katlı 212 odalı

Halktv'nin haberine göire, Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin düzenlediği ihaleye göre, kentin gözde otelinin icradan satışını Türkiye Finans Katılım Bankası talep etti.

Dosyaya göre, borçlu listesinde ise Kaan Proje Mühendislik AŞ, Er-Ay İnşaat Dış Tic. ile bu şirketlerin sahipleri Adnan Doğan ile Ali Doğan yer aldı. Borçlu konumda yer alan şirket sahipleri aynı zamanda kentin önde gelen iş insanları olarak da biliniyor.

BEDELİ 190 MİLYON TL

İcradan satışı istenen otel, kentin en işlek konumunda yer alıyor. 13 katlı otelde toplamda 121 otel yer alıyor. İcradan satışı istenen otel için 190 milyon 253 bin TL bedel belirlendi.

Şehrin gözde otelinin icradan satışı ihalesi ise 25 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda, ikinci ihale ise 23-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere ulaştığımız borçlu şirketlerin avukatından ise dönüş olmadı.

ÇOK SAYIDA KONUT İNŞA ETTİ

Şimdilerde sahibi oldukları otel icradan satılan Kayserili Doğan Ailesi, 20 yılı aşkın bir süredir inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor. Aile, sahibi olduğu şirketler eli ile çok sayıda konut ve iş yeri inşa etti.
Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere ulaştığımız borçlu şirketlerin avukatından ise dönüş olmadı.

Şimdilerde sahibi oldukları otel icradan satılan Kayserili Doğan Ailesi, 20 yılı aşkın bir süredir inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor. Aile, sahibi olduğu şirketler eli ile çok sayıda konut ve iş yeri inşa etti.

2-003.jpg

1.webp

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları Sağlık
Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları
Döviz bürosunda buna dikkat edin. Bir anlık dalgınlık binlerce liraya mal oldu Yaşam
Döviz bürosunda buna dikkat edin. Bir anlık dalgınlık binlerce liraya mal oldu
Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi Magazin
Kylie Jenner İsrail paylaşımını tepkilerden sonra sildi
Volkan Demirel ve Buffon EURO 2032 için konuşacak Spor
Volkan Demirel ve Buffon EURO 2032 için konuşacak
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar yüzde 70 arttı. Utanç verisi Gündem
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar yüzde 70 arttı. Utanç verisi
Almanya'da Kim Min-Jae fırtınası. Bayern Münih'te rekor kırdı Spor
Almanya'da Kim Min-Jae fırtınası. Bayern Münih'te rekor kırdı