Ünlü otomotiv devi fabrikasına kilit vuruyor

Japon otomotiv üreticisi Suzuki, başta Çin menşeli olmak üzere rakip firmaların Asya pazarında oluşturduğu rekabet karşısında zorlanırken yeni karara imza attı.

Resmi Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı habere göre Suzuki Motor, 2025 yılı sonuna kadar Tayland'ın Rayong bölgesindeki fabrikasını kapatacak.

FABRİKA KAPANIYOR 800 İŞÇİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞİYOR

Kapatma kararını Tayland pazarında kompakt araçlara yönelik başlangıçtaki beklentilerin karşılanmadığının saptanması sonrası veren firma, 800'e yakın işçisini yerel operasyonlara kaydıracak.

ASYA PAZARINA ÇİN DAMGASI

2012 yılında üretime başlayan fabrikanın firma portföyünde Swift kompakt, Ciaz sedan ve Celerio mini modellerini imal ettiği ifade edilirken, fabrikanın yıllık 60 bin üretim kapasiteli olduğu aktarıldı.

Öte yandan fabrikanın, Nisan 2023-Mart 2024'ü kapsayan 2023 mali yılında 7 bin 579 araç imal ettiği belirtildi.

Kyodo haberinde, Çin menşeli otomobil üreticilerinin yerel pazarda başta elektrikli araçlar olmak üzere hakimiyetini artırdığına değinildi.