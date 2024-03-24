Ünlü otomotiv firmasından işten çıkarma hamlesi

Kaynak: Bloomberght
Ünlü otomotiv firmasından işten çıkarma hamlesi
Stellantis, verimlilik ve maliyet optimizasyonu kapsamında ABD'de mühendislik, teknoloji ve yazılım birimlerindeki çalışanlarının yüzde 2'sinin işine son verileceğini paylaştı.

Stellantis tarafından yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizliklerle ve artan rekabet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiği ifade edilerek, şirketin verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek amacıyla kararlar almayı sürdürdüğü aktarıldı.
Sıkı organizasyonel incelemeler sonrasında ABD'deki mühendislik, teknoloji ve yazılım iş gücünün yaklaşık yüzde 2 azaltılmasının onaylandığı ifade edilen açıklamada, işten çıkarmaların 31 Mart'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.
ABD basınında çıkan haberler kapsamında, 400 kişinin işten çıkarılacağı yer alıyor.

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