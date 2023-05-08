Ünlü oyuncu 2023 MTV ödül töreni sunuculuğundan çekildi. Amerikalı yazarların grevine destek verdi

Hollywood stüdyolarıyla ücretle ilgili aylardır süren görüşmelerin anlaşmayla varamamasının ardından 2 Mayıs Salı günü başlayan Amerikan Yazarlar Birliği (Writers Guild of America/WGA) yazarlarının greve girmesinin ardından ünlü oyuncu Drew Barrymore'dan hamle geldi.
Drew Barrymore, 2023 MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nin sunuculuğundan çekildi. Drew Barrymore, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu
"MTV FİLM VE TV ÖDÜLLERİ'Nİ CANLI SUNMAKTAN VAZGEÇİYORUM"
Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Yazarları dinledim ve onlara gerçekten saygı duyduğumdan, grevle dayanışma amacıyla MTV Film ve TV Ödülleri'ni canlı sunmaktan vazgeçiyorum" ifadelerine yer verdi.