Ünlü oyuncu aldığı sandviçin içinden çıkanlara isyan etti

Ünlü isimler, sosyal medyada paylaştıklarıyla sık sık gündeme geliyor. Kimisi özel hayatıyla gündeme gelirken, kimi isimler ise gündelik yaşamındaki tepkileriyle kamuoyunda yer alıyor.

Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dereoğlu, aldığı sandviçin içerisinden çıkanlara adeta isyan etti.

Dereoğlu, “45 TL’ye sattığı sandviçin içinden çıkan peynire bakın. Bu kadar para sokağa atılır mı? Ayıp be" ifadelerini kullandı.

Dereoğlu'nun aldığı sandviçin içinde 1 dilim peynir, 2-3 dilim salatalık, 4 adet de domates çıktığı görüldü.

Dereoğlu'nun tepkisi sosyal medyada gündeme oturdu. Kullanıcılar, video sonrası Dereoğlu'na hak verircesine yorumlarda bulundu.