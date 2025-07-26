Ünlü oyuncu anne oldu 1 aylık deneyimini tek tek anlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu anne oldu 1 aylık deneyimini tek tek anlattı

Oyuncu Gizem Karaca anne olduktan sonra geçen 1 aylık sürede kızı Leyla Yaz ile yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz ay ilk bebeği Leyla Yaz’ı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Anne olduktan sonra geçen bir ayı sosyal medya hesabından samimi bir dille özetleyen Karaca, takipçileriyle duygu dolu anlarını paylaştı.

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Karaca, paylaşımında şunları dile getirdi:

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“Ortalama 3-4 saat uyku. Günde 10 küsur bez değişimi. 2-3 günde bir zorla alınan duşlar. Kemal’le sayısız ‘piş piş’ seansı. Bu yıl Spotify’da en çok dinlediğim muhtemelen white noise (beyaz gürültü). Uyusun diye süpürge bahanesiyle günde 8 kere evi süpürüyorum. Her pırtı, her gıkı ayrı bir sevinç. Yarın tam 1 ay olacak, inanılmaz… Bence birkaç haftaya yürür! Bu arada ben… Çok iyiyim.”

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Güzel oyuncu, zorlu ama keyifli geçen bu sürecin her anından heyecan duyduğunu ve kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

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