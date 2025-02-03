Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın acı günü

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın acı günü

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, kedisi Gürkan Enişte'nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın kedisi yaşamını yitirdi. 'Gürkan Enişte' ismini verdiği kediyi sokaktan sahiplenen ünlü oyuncu kedisinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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"Sokakta yaşlı bir hayvan gördüğümde, bunun bir mucize olduğunu anlayalı çok oldu" sözleri ile paylaşımına başlayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

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"Hayvanlara, taşıtlara, açlığa, susuzluğa, sıcağa, soğuğa ve insana rağmen sokaklarda yaşlanabilmek... Bir mucize... Bu dünyadan bir Gürkan Enişte geçti; sevgisi ve şefkatiyle kalbimizi genişletti. Misafir olduğumuz bu dünyada en değerli şeyin çıkarsız sevgi ve nefes aldığımız her ana şükretmek olduğunu her seferinde hatırlattı. Sokakta perişan haldeyken şikayet etmedi, evde karnı tok, yatağı sıcakken böbürlenmedi. Allah'ın sessiz kulu, bizimle geçirdiğin her an ve hayatımıza kattığın güzel anılar için minnettarız. Sonsuz huzurda olasın. Seni çok seviyoruz... Ailen..."

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