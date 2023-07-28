Ünlü oyuncu Bitlis’e gitti kayınvalidesinin elini öptü

Ailesiyle Bitlis’i ziyaret eden Wilma Elles, Ahlat ilçesinde Van Gölü’ne girdi. Abdurrahman Gazi Türbesi ve tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı gezen Elles, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Elles, Van Gölü’ne hayran kaldığını, yöre halkını da çok sevdiğini belirterek şunları söyledi:

“2022’de Mehmet Şah Çelik ile evlendik. Çok mutluyum. Ailesini ve Bitlis’i çok beğendim. Çok iyi insanlar. Bitlis çok tarihi bir yer. Şu anda çok önemli bir yer olan Selçuklu Mezarlığı’ndayız. Burada saygı bambaşka bir şey. İnsanlar birbirine çok sahip çıkıyor. Burada olmaktan son derece mutluyum. Artık benim kimliğimde de Bitlis yazıyor. Yine Van Gölü çok harika. Sodalı ve tertemiz bir suyuyla ferahlatıyor. O kadar büyük bir göl ki şaşırıyorum. Çok daha fazla bilinmesi lazım diye düşünüyorum. Çok etkileyici.”

Wilma Elles, kayınvalidesinin elini öptüğü anı da Instagram hesabından “En tatlı el öpücüğü” notuyla paylaştı.

‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisiyle şöhret olan Wilma Elles 16 Aralık 2022’de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. İki çocuk annesi Elles, geçen günlerde de üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu.

Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le aşk yaşamaya başlamıştı. 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019’da ayrılmıştı.

