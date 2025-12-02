Son dönemlerin popüler oyuncularından Dilin Döğer, sosyal medyadan tehdit edildi.

Şikayet dilekçesinde sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini belirten Döğer, paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu söyledi.

İNGİLİZCE ÖLÜM TEHDİTİ ALDI

Takipçinin kendisini İngilizce yazıyla ölümle tehdit etmesi üzerine paniğe kapılan ünlü oyuncu, gerçek adını ve fotoğrafını gizleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Döğer şikayet dilekçesinde, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini, paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu söyledi.

Paylaşımla birlikte büyük korkuya kapıldığını dile getiren oyuncu kendini gizleyen kişinin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncunun şikayeti sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlattı.

DİLİN DÖĞER KİMDİR?

22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da doğan dizi ve sinema oyuncusu Dilin Döğer, Balık burcudur. Memur bir ailenin kızı olan Döğer'in çocukluğu Diyarbakır ve Mersin'de geçmiştir. Sanatla çocuk yaşta tanışmış, Tan Sağtürk'ün bale okulunda eğitim almış ve Anadolu Ateşi ile sahneye çıkmıştır.