Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim

Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü oyuncu Emily Blunt, bazı rol arkadaşlarıyla öpüşürken midesinin bulandığını ve kusmak istediğini açıkladı.
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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 1

41 yaşındaki İngiliz oyuncu Emily Blunt yakın zamanda “The Howard Stern Show” adlı bir radyo programında, sette bazı rol arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandığını anlattı.

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 2

Programın sunucusu Howard Stern, Blunt'a çekimler sırasında bazı erkek rol arkadaşlarıyla öpüşme sahnesinde “Kusmak istedin mi?” diye sordu.

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 3

Kariyeri boyunca Matt Damon, Tom Cruise, Dwayne Johnson, Ryan Gosling ve Cillian Murphy’e kadar birçok ünlü oyuncuyla birlikte rol alan Emily Blunt, Stern’in sorusuna “Kesinlikle" diyerek yanıt verdi.

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 4

Blunt, "Bunun aşırı bir nefret olduğunu söyleyemem ama bir kısmından kesinlikle keyif almadım" diye ekledi.

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 5

Blunt, birlikte uyum sağlayamadığı herhangi bir rol arkadaşının ismini vermeyi reddetti ancak şunu söyledi: "Onlarla çalışırken pek iyi vakit geçirmedim."

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 6

“Bu çok tuhaf bir şey. Bazen gerçekten zahmetsiz bir ilişki kurabiliyorsunuz ama bu ekrana yansımıyor” diyerek sözlerine devam eden Blunt, “Kimya çok tuhaf bir şey. Bu gerçekten şişeleyip satın alamayacağınız veya satamayacağınız ruhani bir şey. Sanki oradadır ya da değildir. Biriyle doğal bir yakınlık kurduğunuz zaman daha kolaydır.” dedi.

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 7

Blunt uzun süredir oyunculuk yapmasından dolayı kimyanın nasıl oluşturulacağına dair bir formüle sahip olduğunu söyledi ve “Herkeste sevdiğim bir şey bulmalıyım. Bir şey bulmam lazım. Tek bir şey olsa bile.” dedi.

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 8

Rol arkadaşlarının sevilecek bir özelliğini bulmaya çalıştığını söyleyen Blunt, “Belki çok güzel gülüyorlar ya da ben onların insanlarla konuşma tarzlarını seviyorum. Yani rastgele bir şey olabilir. Ama o kişiyle ilgili sevdiğiniz bir şeyi veya karakter olarak onda sevdiğiniz bir şeyi bulun ve sonra biraz ona yönelin.” dedi.

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 9

Blunt, bu yılın başlarında Christopher Nolan'ın yönettiği ve en iyi film dalında Akademi Ödülü'nü alan “Oppenheimer” filmindeki yardımcı rolüyle Oscar adaylığı kazandı.

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 10

Kendisi şu sıralar Universal Pictures'ın başrolünü Ryan Gosling'le paylaştığı romantik aksiyon filmi “The Fall Guy” ile sinemada yer alıyor.

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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 11
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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 12
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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 13
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Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim 14
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