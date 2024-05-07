Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim

41 yaşındaki İngiliz oyuncu Emily Blunt yakın zamanda “The Howard Stern Show” adlı bir radyo programında, sette bazı rol arkadaşlarıyla bağlantı kurmakta zorlandığını anlattı.
Programın sunucusu Howard Stern, Blunt'a çekimler sırasında bazı erkek rol arkadaşlarıyla öpüşme sahnesinde “Kusmak istedin mi?” diye sordu.
Kariyeri boyunca Matt Damon, Tom Cruise, Dwayne Johnson, Ryan Gosling ve Cillian Murphy’e kadar birçok ünlü oyuncuyla birlikte rol alan Emily Blunt, Stern’in sorusuna “Kesinlikle" diyerek yanıt verdi.
Blunt, "Bunun aşırı bir nefret olduğunu söyleyemem ama bir kısmından kesinlikle keyif almadım" diye ekledi.
Blunt, birlikte uyum sağlayamadığı herhangi bir rol arkadaşının ismini vermeyi reddetti ancak şunu söyledi: "Onlarla çalışırken pek iyi vakit geçirmedim."
“Bu çok tuhaf bir şey. Bazen gerçekten zahmetsiz bir ilişki kurabiliyorsunuz ama bu ekrana yansımıyor” diyerek sözlerine devam eden Blunt, “Kimya çok tuhaf bir şey. Bu gerçekten şişeleyip satın alamayacağınız veya satamayacağınız ruhani bir şey. Sanki oradadır ya da değildir. Biriyle doğal bir yakınlık kurduğunuz zaman daha kolaydır.” dedi.
Blunt uzun süredir oyunculuk yapmasından dolayı kimyanın nasıl oluşturulacağına dair bir formüle sahip olduğunu söyledi ve “Herkeste sevdiğim bir şey bulmalıyım. Bir şey bulmam lazım. Tek bir şey olsa bile.” dedi.
Rol arkadaşlarının sevilecek bir özelliğini bulmaya çalıştığını söyleyen Blunt, “Belki çok güzel gülüyorlar ya da ben onların insanlarla konuşma tarzlarını seviyorum. Yani rastgele bir şey olabilir. Ama o kişiyle ilgili sevdiğiniz bir şeyi veya karakter olarak onda sevdiğiniz bir şeyi bulun ve sonra biraz ona yönelin.” dedi.
Blunt, bu yılın başlarında Christopher Nolan'ın yönettiği ve en iyi film dalında Akademi Ödülü'nü alan “Oppenheimer” filmindeki yardımcı rolüyle Oscar adaylığı kazandı.
Kendisi şu sıralar Universal Pictures'ın başrolünü Ryan Gosling'le paylaştığı romantik aksiyon filmi “The Fall Guy” ile sinemada yer alıyor.