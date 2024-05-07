Ünlü oyuncu Emily Blunt’dan öpüşme itirafı: Kusmak istedim

Rol arkadaşlarının sevilecek bir özelliğini bulmaya çalıştığını söyleyen Blunt, “Belki çok güzel gülüyorlar ya da ben onların insanlarla konuşma tarzlarını seviyorum. Yani rastgele bir şey olabilir. Ama o kişiyle ilgili sevdiğiniz bir şeyi veya karakter olarak onda sevdiğiniz bir şeyi bulun ve sonra biraz ona yönelin.” dedi.