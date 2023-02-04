Yakışıklı oyuncu 'yaş 15' notu ile takipçilerini geçmişe götürdü

Arşivden fotoğraf çıkaran ünlüler kervanına Engin Altan Düzyatan da dahil oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2001 yılında mezun olan Düzyatan, lise yıllarına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

2014'te dünyaevine girdiği sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası yakışıklı oyuncu, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa, "Tiyatroya başladığım yıl, Karşıyaka Lisesi, 1994... Yaş 15..." mesajını yazdı.

'Ertuğrul Gazi'yi oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle adını yurt dışında da geniş kitlelere duyuran Engin Altan Düzyatan, takipçilerinden yoğun ilgi görürken, 60 binden fazla beğeni aldı.