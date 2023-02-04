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Yakışıklı oyuncu 'yaş 15' notu ile takipçilerini geçmişe götürdü

Engin Altan Düzyatan, nostaljik bir paylaşıma imza attı. Son yılların aranılan ekran yüzlerinden olan 43 yaşındaki ünlü isim, tiyatroya ilk başladığı yıllardan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:39
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan nostaljik bir paylaşım yaptı

Yakışıklı oyuncu 'yaş 15' notu ile takipçilerini geçmişe götürdü
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Arşivden fotoğraf çıkaran ünlüler kervanına Engin Altan Düzyatan da dahil oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2001 yılında mezun olan Düzyatan, lise yıllarına ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

2014'te dünyaevine girdiği sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası yakışıklı oyuncu, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa, "Tiyatroya başladığım yıl, Karşıyaka Lisesi, 1994... Yaş 15..." mesajını yazdı.

'Ertuğrul Gazi'yi oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle adını yurt dışında da geniş kitlelere duyuran Engin Altan Düzyatan, takipçilerinden yoğun ilgi görürken, 60 binden fazla beğeni aldı.

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