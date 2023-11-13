Ünlü oyuncu eski eşi ile 15 yıl sonra mahkemelik oldu

Hürriyet'in haberine göre, Arzu Yanardağ'ın eski eşi Ali Serter, boşanma kararının ardından küçük kızıyla ilgilenmemeye başladı.

Arzu Yanardağ kızının eğitim, kendisini tanıması ve yetiştirmesi konusunda en uygun şartları sağlamaya çalıştı.

Çocuğun her türlü giderlerinin tamamen müvekkili tarafından karşılandığını dava dilekçesinde anlatan Arzu Yanardağ’ın avukatı Murat Koç şu ifadeleri kullandı:

“Ali Serter, hiçbir şekilde müvekkile maddi olarak yardımcı olmamıştır ve olmamaya devam etmektedir. Hiçbir şekilde çocuğuyla ilgilenmeyen Ali Serter, çocuğun ihtiyaçları konusunda da hassasiyet göstermemiştir. Çocuk yıllardır babasından maddi ve manevi destek görmemiştir.

Babalık müessesesi sadece kağıt üzerinde olan bir şey değildir. Maddi ve manevi destekten yoksun olan çocuğun psikolojisi bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. 12. sınıf öğrencisi olan çocuğun ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Müvekkilin tek başına çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması imkansız bir hal almıştır. Bu nedenle aylık 35 bin lira nafakanın Ali Serter’den tahsilini istiyoruz.”