Ünlü oyuncu eski sevgilisinin gözleri önünde evlendi

Tyler Posey ile müzisyen sevgilisi Phem dünya evine girdi. Bir süredir aşk yaşayan genç çift geçtiğimiz hafta sonu Malibu'da düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne Posey ile gerçek adı Olivia Marsico olan 33 yaşındaki Phem'in ailelerinin yanı sıra yakın dostları ve arkadaşları da katıldı. Düğünün konuklarından biri de Tyler Posey'in geçmişte aşk yaşadığı genç yıldız Bella Thorne'du.

ÖNCE NİKAH SONRA DÜĞÜN

Tyler Posey ile Phem'in nikahı Malibu'daki Pacific Pelisades'te bulunan özel bir meditasyon merkezinde yapıldı. Ardından da bir başka mekanda eğlence düzenlendi.

GELİN İLE DAMAT PİSTTEN İNMEDİ

Tyler Posey ile Phem, nikahın ardından düzenlenen düğün eğlencesinde bol bol dans etti. Çift, geceyi romantik bir dansla açtı. Ardından da sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlencede daha neşeli danslar sergilendi.

ESKİ SEVGİLİ

Bu saatlerde Tyler Posey'in eski sevgilisi Bella Thorne ile ünlü şarkıcı Avril Lavigne dans pistinden inmeyen davetliler arasında yer aldı.

Tyler Posey ile Phem iki yıllık ilişkinin ardından bu yılın şubat ayında nişanlandılar. Artık evli bir çift olan Posey ile Phem önceleri arkadaşlardı. Sonra aralarındaki ilişki aşka dönüştü.

İki yıllık flörtün ardından Posey, sevgilisine California'da bir kumsalda evlenme teklif etti. O romantik anlarda da birbirlerinin hayatını daha da güzelleştireceklerine söz verdi.