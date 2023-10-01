Ünlü oyuncu film galasına giderken yolda durup salça yaptı

Ünlü sinema oyuncusu Ersin Korkut, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde tarım işçileriyle birlikte domates toplayıp salça yaptı.

'Kalp Estetiği' filminin galasına giden oyuncu Ersin Korkut, Müge Boz ve Evliya Aykan, Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde yol kenarında tarlada çalışan işçileri görünce araçtan indiler.

Tarım işçileriyle birlikte tarlada domates toplayan oyuncular, domates salçası yaptı. Tarlada çalışan oyuncularla hatıra fotoğrafı da çekilen oyuncular, daha sonra Van'a gitmek üzere yollarına devam etti.