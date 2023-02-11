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Ünlü oyuncu Hazal Kaya ikinci kez anne oldu

Ünlüler tek yürek depremzedeler için seferber olurken doğumuna günler kala yardım ekiplerinin içinde yer alan Hazal Kaya'dan bu sabah mutlu haber geldi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 18:01
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya bu sabah ikinci kez anne oldu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ikinci kez anne oldu
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Enkaz altındaki vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaraların sarılması için binlerce kişi yardım ekiplerine gönüllü olarak katıldı. Ünlülerde yardım ekiplerine katılarak yardımda bulunmaya başladı. Bunlardan biri de doğumuna günler kalan Hazal Kaya'ydı.

HAMİLE HALİYLE EKİPLERE KATILDI

Kızı Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, her şeyi bir kenara bırakıp depremzedeler için yardım ekiplerine gönüllü olarak katıldı. AHBAP'a katılan Kaya, bir video çekerek herkesten yardım istedi.

Kendisi de Gaziantepli olan ve deprem felaketinin ardından günlerdir yardım çalışmalarının içinde yer alan Hazal Kaya 2. kez anne oldu. 

Oyuncu, Sürayya Leyla ismini verdiği kızını bu sabah dünyaya getirdi. Ali Atay ve Hazal Kaya çiftinin Fikret Ali isminde oğulları var. 

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