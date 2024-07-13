Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, 2021 yılında Rust filminin çekimleri sırasında ateşlediği silahla filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybederken yönetmen Joel Souza ise yaralandı.
Çekimler sırasında silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed yargılandığı davada adam öldürme suçundan hüküm giymişti.
Çekimde Baldwin’in kullandığı silahta kurusıkı kurşun bulunması gerekmesine rağmen gerçek mermi bulunduğu ortaya çıkmıştı.
BALDWIN İÇİN KARAR ÇIKTI
Alec Balwin’in New Mexico’da yargılandığı davada karar çıktı.
Savcılık, Balwin’in suçlu olduğunu belirtirken savunma ise suçlamaları reddetti.
Ünlü aktörün avukatı Santa Fe polisinin davada delil olarak kullanılması gereken mermileri aldığını ancak bunları soruşturma dosyasında listelemediğini ve savunma tarafı avukatları ile paylaşmadığını söyledi.
Tarafları dinleyen hakim kararını açıkladı. Mahkeme, Baldwin hakkındaki suçlamaların düşürülmesine karar verdi. Duruşma sonrası Baldwin, eşi ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu açıklama yapmadan mahkeme salonundan ayrıldı.