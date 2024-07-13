Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü

Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Rust filminin çekimleri sırasında ateşlediği silahla görüntü yönetmenini öldüren ünlü oyuncu Alec Baldwin için mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, suçlamaları düşürdü.

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Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü 1

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, 2021 yılında Rust filminin çekimleri sırasında ateşlediği silahla filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybederken yönetmen Joel Souza ise yaralandı.

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Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü 2

Çekimler sırasında silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed yargılandığı davada adam öldürme suçundan hüküm giymişti.

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Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü 3

Çekimde Baldwin’in kullandığı silahta kurusıkı kurşun bulunması gerekmesine rağmen gerçek mermi bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü 4

BALDWIN İÇİN KARAR ÇIKTI

Alec Balwin’in New Mexico’da yargılandığı davada karar çıktı.

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Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü 5

Savcılık, Balwin’in suçlu olduğunu belirtirken savunma ise suçlamaları reddetti.

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Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü 6

Ünlü aktörün avukatı Santa Fe polisinin davada delil olarak kullanılması gereken mermileri aldığını ancak bunları soruşturma dosyasında listelemediğini ve savunma tarafı avukatları ile paylaşmadığını söyledi.

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Ünlü oyuncu için karar çıktı. Film çekiminde görüntü yönetmenini öldürmüştü 7

Tarafları dinleyen hakim kararını açıkladı. Mahkeme, Baldwin hakkındaki suçlamaların düşürülmesine karar verdi. Duruşma sonrası Baldwin, eşi ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncu açıklama yapmadan mahkeme salonundan ayrıldı.

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