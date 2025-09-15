Ünlü oyuncu ilk kez konuştu... İntihar girişiminde mi bulundu?

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen oyuncu Ufuk Özkan, hakkında çıkan haberlere ilişkin ilk kez konuştu.

Birçok önemli yapımda yer alan ve Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Ufuk Özkan, intihar iddialarına yanıt verdi.

Ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Ufuk Özkan'dan hayranlarını rahatlatan açıklama geldi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?"

Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."

