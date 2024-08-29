Ünlü oyuncu İnci Taneleri için imaj değiştirdi

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden "İnci Taneleri"ne bu sezon Bestemsu Özdemir de katıldı.

Özdemir, dizide "Semiramis" karakterini canlandıracak.

Daha önce "Kirli Sepeti" dizisinde Yasemin rolüyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, bu diziden ayrılarak "İnci Taneleri" için hazırlık yapmaya başladı.

Bu yeni rol için saçlarını sarıya boyatan Özdemir, sosyal medyada yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" dizisinin yeni sezonunda yer alacak olan Bestemsu Özdemir, dizide Kubilay Aka’nın canlandırdığı Cihan karakterinin partneri olacak.

Çekimlerin 3 Eylül’de İstanbul’da başlayacağı duyuruldu.

Özdemir, yeni imajıyla ilgili paylaşımına "Hoşgeldin Semiramis..." notunu düştü.

Paylaşımına pek çok "Hayırlı olsun" yorumu gelirken, bazı takipçiler sarı saçların ona yakışmadığını, ancak yine de çok tatlı göründüğünü belirtti.