İnci Taneleri’nde Azem’in sırrı ortaya çıktı. Gerçekleri duyan Piraye’nin ağzı açık kaldı

Yılmaz Erdoğan'ın yazarı ve başrol oyuncusu olduğu 'İnci Taneleri' dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına çekti.

Dün akşam yayınlanan bölümde, Azem'in (Yılmaz Erdoğan) otele varışı ve Zahir'i (Mustafa Yıldıran) görmesiyle Dilber'e (Hazar Ergüçlü) olan endişesi arttı.

Dilber, Zahir'i uzak tutmak için uyku ilacına başvurdu ve ilacı Zahir'in içeceğine karıştırdı. Ancak Zahir, ilaçtan sonra uyanmayınca, Dilber ve arkadaşları Yıldız (Ümit Beste Kargın) ve Zerre (Orkuncan İzan), onun öldüğünü düşünerek Azem'e durumu bildirdi.

'İnci Taneleri' Son Bölüm:

Dilber, yaşananları Azem'e itiraf ederek yardım istedi ve bu durumdan çıkış yolu aradı.

Piraye Cenk'ten Ayrıldı:

Piraye (Selma Ergeç), Azem ve Ayça'nın (Ülkü Hilal Çiftçi) yakınlaşmasından duyduğu mutluluğu Sibel'e (Begüm Atak) anlattı ve Cenk (Bekir Aksoy) ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Cenk'in evlilik teklifine olumsuz yanıt vermesi, Cenk'i derinden etkiledi.

AZEM DEŞİFRE OLDU:

Final sahnesinde, Azem'in gerçek kimliği ortaya çıktı. Piraye'nin yemeğe davet ettiği Azem, Niyazi (Muhammet Kulu) tarafından otelden alındı.

Niyazi, Azem'in gerçek adını öğrenince, bu bilgiyi Talip (Suat Güzey), Tayfun (Özgün Çoban) ve Cenk ile paylaştı.

Piraye, Azem'in geçmişi ve hapis yattığı gerçeğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı.

BKM yapımı 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' dizisinin kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve diğer yetenekli oyuncular yer alıyor.

Her karakterin kendine özgü hikayesiyle dikkat çeken dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', her perşembe Kanal D'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.