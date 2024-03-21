Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun acı günü

Ramazan Süzen
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun acı günü
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, annesi Gökçen Hacıoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

Bu üzücü haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Cem Karaca'nın "Gözyaşları" adlı filminde başrolü üstlenen İsmail Hacıoğlu'nun annesi, hayata gözlerini yumdu.

Hacıoğlu, bu acı kaybını sosyal medya aracılığıyla ifade etti.

Annesinin mezar taşının fotoğrafını paylaşan Hacıoğlu, duygusal bir mesaj yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Biliyor musun, hayatıma giren her kadının gözleri seninki gibiydi... Hoşça kal menekşe gözlüm... Seni çok sevdim, sevmeye devam edeceğim ve hep senin yanında olacağım."

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