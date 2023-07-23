Ünlü oyuncu Megan Fox'a hain saldırı

Amerikalı oyuncu Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile gittiği lunaparkta korkunç bir saldırıya uğradı. Machine'nin koruması, saldırıya müdahale etmek isterken omuz attığı Megan Fox'u bariyerlere çarptı.

Ünlü oyuncu Megan Fox'a hain saldırı

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile geçtiğimiz günlerde Orange County lunaparkına gitti. Çiftin eğlendiği anlarda bir grup kişi, Fox'un nişanlısına saldırdı.

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KORUMA MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN BARİYERE SAVURDU

Machine Gun Kelly'nin korumasını saldırganlara müdahale etmek isterken Megan Fox'a çarptı. Ünlü oyuncu, aldığı darbeyle sert bir şekilde bariyerlere savruldu.

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2022 yılında nişanlanan çift, birkaç ay önce ilişkilerine nokta koyduklarını açıklamıştı. Ayrılık sonrası ikili, tekrar barıştı ve düğün planları yaptıklarını açıkladı.

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