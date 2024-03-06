Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Seksenler dizisinin "Zafer"i olan Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında bulunan Mecidiyeköy istikametinde saat 19.30 sıralarında oldu.

Efe Deprem kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Efe Deprem kazada ağır yaralandı.

Deprem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Efe Deprem, Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandırmaktaydı.

Oyuncunun eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabında acı haberi duyurdu.

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EFE DEPREM KİMDİR?

Zafer Efe Deprem, 12 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Seksenler dizisinde canlandırdığı “Zafer” karakteri ile tanınan Efe Deprem; Badem Şekeri, Veda, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Evim Sensin, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş ve Pulsar gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra dublaj sanatçılığı da yapmıştı.

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