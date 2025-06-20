Ünlü oyuncu müjdeli haberi böyle duyurdu! “Kalbimiz sevgiyle dolu”

Bir döneme damgasını vuran ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisindeki "Caroline" karakteriyle tanınan Wilma Elles, dördüncü kez anne olacağını duyurdu. Ünlü oyuncu paylaşımında, “Evet doğrudur… Tekrar hamileyim ve 4. çocuk bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz…” ifadelerini kullandı.

ELLES'İN 3 ÇOCUĞU VAR

Wilma Elles, 2014 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüş ile evlenmiş ve bu evlilikten ikiz çocukları Milat ve Melodi dünyaya gelmişti. 2019 yılında boşanan çiftin çocuklarının velayeti anneye verilmişti. Alman oyuncu, daha sonra 2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirmişti.

Elles, geçtiğimiz yıl üçüncü çocuğu olan kızı Tiara’yı dünyaya getirmişti. 5 Ekim’de yine sosyal medya üzerinden yaptığı nazar boncuklu ve kalpli bir paylaşımla doğumu duyurmuş, sevincini takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu, anneliği “hayatındaki en özel rol” olarak tanımlamıştı.

'KALBİMİZ SEVGİYLE DOLU'

Yeni hamilelik haberini de aynı içtenlikle duyuran Elles, “Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu” dedi.