Ünlü oyuncu Nilgün Belgün nostalji yaptı. ''Eşim çalıyor kaynanam ve ben oynuyoruz''

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün nostalji yaptı. ''Eşim çalıyor kaynanam ve ben oynuyoruz''

Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapmış çift kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucağına almıştı.

Daha sonra anlaşmalı olarak boşanan Belgün ikinci evliliğini usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift yollarını ayırmıştı.

Nilgün Belgün, son yaptığı paylaşımla Gencer Ailesi'yle birlikte geçirdiği günleri andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götüren ünlü oyuncu bu fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Tbt gününü Gencer Ailesi'ne ayırdım bugün...

Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız.

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Ayten Abla'yı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden...

Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları"

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''GELİN MAAŞIM YOK...''

Bora Gencer'in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Belgün altına, 'Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış... 25 yaşındayım ve Ayten Alpman'la İlham Gencer’in geliniyim ama gelin maaşım yok! İlham abi yanındaki küçük çocuk Bora... Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora'nın annesi Necla hanımdı'

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