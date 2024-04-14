Ünlü oyuncu Rabia Soytürk aşkını ilan etti

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Ünlü oyuncu Rabia Soytürk aşkını ilan etti
Ünlü oyuncu Rabia Soytürk bayram tatilinde aşkını ilan etti. Beraber oldukları fotoğrafları Soytürk’ün sevgilisi, sosyal medya hesabından paylaştı.

Duy Beni adlı diziyle büyük üne kavuşan ve son olarak Veda Mektubu dizisinde seyirci karşısına çıkan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Rabia Soytürk sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla sık sık adından söz ettiriyor.

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Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncu bu kez özel yaşantısıyla gündeme geldi.

Bali’de tatil yapan Rabia Soytürk, bayram tatilinde aşkını ilan ederek mimar sevgilisi Samet Vuruşan'la poz verdi.

Samet Vuruşan, sevgilisiyle birlikte oldukları kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgililerin, tatildeki romantik kareleri takipçileri tarafından beğeni topladı.

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