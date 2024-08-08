Ünlü oyuncu Türkiye’yi terk ediyor! Nedeni ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Türkiye’yi terk ediyor! Nedeni ortaya çıktı

Ünlü oyuncu İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Türkiye’den ayrılıp Monaco’ya yerleşeceğini duyurdu.

NBA’deki başarılı performansıyla dikkat çeken Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, yeni sezonda Monaco forması giyecek.

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Korkmaz’ın bu transferi, basketbol camiasında büyük yankı uyandırdı. NBA’den Avrupa’ya dönme kararı alan 27 yaşındaki oyuncu, Monaco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes veya Fenerbahçe Ülker’e transfer olacağı konuşulan Korkmaz, sürpriz bir kararla tercihini Monaco’dan yana kullandı.

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Furkan Korkmaz’ın sevgilisi, ünlü oyuncu İrem Sak da Monaco’ya taşınmayı planlıyor. Sak, Korkmaz’ın transfer kararının ardından Monaco’dan ev bakmaya başladı.

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Korkmaz’ın Monaco’daki yeni takımında göstereceği performans ve çiftin Monaco’daki yeni hayatları şimdiden merak konusu.

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