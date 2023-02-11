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Cem Yılmaz bu kez yardımsever vatandaşlar için paylaştı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgedeki dayanışma hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Cem Yılmaz, “Allah iyi insanlardan razı olsun" dedi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:43
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Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz bu kez yardımsever vatandaşlar için paylaşım yaptı

Cem Yılmaz bu kez yardımsever vatandaşlar için paylaştı
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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle binlerce ölü ve yaralı var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Üç ay OHAL ilan edilen afet bölgesinden çok sayıda vatandaş sesini duyurmaya çalışırken, ünlü isimler de depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor.

Önceki paylaşımlarında Hatay Devlet Hastanesi'nde çalışan ve şehirde görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağlayacağını duyuran komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, yaşanan dayanışmayla ilgili “Allah iyi insanlardan razı olsun, İnsanın iyisi çok başkaymış” dedi.

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