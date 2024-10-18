Ünlü oyuncu Vural Çelik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu!

Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayata veda etti.

Oyuncunun ölüm haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, paylaşımına "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" notunu düştü.

ŞU HASTANELERE GELDİĞİM KADAR…

Vural Çelik, 15 Ekim'de bir video paylaşarak, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isimler Vural Çelik'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.

Avrupa Yakası'nın senaristi ve oyuncularından Gülse Birsel "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz" notuyla paylaşım yaptı.

Ata Demirer hesabından "Güzel zamanlar güzel yıllar... Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim" sözleriyle paylaşım yaptı.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncu Vural Çelik, 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu'na başvuru yaptı ve kabul edildi.

Çelik, daha sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.