Ünlü oyuncu yeni imajıyla görenler tanıyamadı

Yeni sezonda Gaddar isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu, hem kilo aldı hem de saç ve sakalını uzattı. Ünlü oyuncunun son halini gören hayranları ise ilk bakışta tanıyamadı.

Ünlü oyuncu yeni imajıyla görenler tanıyamadı

Son olarak Terzi'de rol alan ve yeni sezonda Gaddar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı. Oyuncunun son hali yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinin finalindeki haline benzetildi.

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SAÇ VE SAKALINI UZATTI

Sunuculuğunu üstlendiği programlarıyla sık sık gündeme gelen Oğuzhan Uğur, Çağatay Ulusoy ile bir araya geldi. Uğur, buluşmadan bir kareyi de sosyal medya hesabından yayınlayarak "Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım. Hani görmezsiniz diye diyorum" notunu yazdı. Fotoğrafta Çağatay Ulusoy'u tanıyamayan birçok kullanıcı "Paylaşımda adı olmasa tanıyamazdım" yorumunu yaptı.

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