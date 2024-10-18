Ünlü oyuncudan aşk hayatı hakkında flaş açıklama

Pakistan'ın ünlü model ve oyuncusu Veena Malik, yakın zamanda yelken açtığı yeni aşkı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Veena Malik, yeni sevgilisinin adının Shehryar Chaudhry olduğunu ve kısa bir süre sonra evleneceklerini ilan etti.

Shehryar Chaudhry hakkında bilgilendirmede bulunan Veena Malik, tıpkı kendisi gibi sevgilisinin de İslamabad'da yaşadığını belirtti. İlk görüşmeden itibaren Shehryar'ın çok iyi bir insan olduğunu anladığını belirten Veena, sevgilisinin araba ve emlak işi yaptığını, saygın bir aileye mensup olduğunu, eğitimli olduğunu ve aynı zamanda Hafız-ı Kuran olduğunu, bu özelliklerinin de kendisini "evet" demeye ikna ettiğini paylaştı.

Veena Malik'in iş adamı Asad Bashir Khattak ile olan önceki evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.