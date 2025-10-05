Ünlü oyuncudan Başak Gümülcinelioğlu'ndan "Son Ay" paylaşımı: Dualarını eksik etmeyin!

Başak Gümülcinelioğlu, annelik heyecanını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, eşi Çağrı Çıtanak ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

"Yargı" dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile evlenmişti.

Özel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden ünlü çift, 78. Cannes Film Festivali'nde Gümülcinelioğlu'nun hamilelik haberini duyurmasıyla gündeme gelmişti.

Bir erkek bebek beklediğini açıklayan Gümülcinelioğlu, şimdi oğluyla kavuşacağı anı sabırsızlıkla bekliyor.

“MESLEĞİMİ ÇOK ÖZLEDİM”

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla içten duygularını sevenleriyle paylaştı.

"Anne olmama çok az kaldı. Söylemesi bile enteresanlıklarla dolduruyor içimi. Bu süreci olabildiğince akışına, bebeğimin ruhuna, hissettiklerime bırakarak geçirmeye çalıştım. Kaygılanıyorum bazen, korkuyorum. Düşününce içimde daha önce hissetmediğim bir sıcaklık hissediyorum sonra.

Ne olursa olsun hep huzurlu hissettiriyor beni. Kucağıma almaya az kaldı bebeğimi, sağlıkla, huzurla güzellikle olsun diye her cümlenin sonuna ekliyorum. O koşturan, planlayan, her şeyi tez canlılıkla isteyen kızdan geriye sabır ve sevgiyle bekleyen, olma haline güvenen, daha dingin biri geldi oturdu. Şaşkınım. Mesleğimi çok özledim."

“OĞLUMDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEZ OLDUM”

"Gerçekten. O kadar ki ; gözlerim doluyor bazen, hele ki güzel oynanmış, iyi etüd edilmiş sahneler, projeler gördüğümde… Ama ne enteresanmış ki, bu kadar mesleğe aşık olmama rağmen, bir süredir oğlumdan başka bir şey düşünemez oldum.

Tüm kaygıların içindeki en deli mutluluğum oldu. İyi dileklerinizi, güzel sözlerinizi aylardır okuyorum. Topluca teşekkür etmiş, bu temennilerinizin benim için ne kadar kıymetli olduğunu söylemiş olayım. Son aya girdik, iyi enerjilerinizi dualarınızı eksik etmeyin. Sevgi ve huzurlu bu halimizin sürmesi dileğiyle...''

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu (d. 22 Ekim 1991, İstanbul), Türk oyuncu, mimar ve şarkıcıdır.

Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Gümülcinelioğlu, lise eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra yurt dışında müzikal tiyatro ve oyunculuk eğitimleri aldı.

Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Gümülcinelioğlu, İstanbul Halk Tiyatrosu ve BKM Tiyatrosu gibi önemli kurumlarda yer aldı.

Televizyon dünyasına ise ilk adımını "8. Gün" dizisiyle attı. Sonra "Erkenci Kuş" ve "Sen Çal Kapımı" gibi popüler dizilerde rol aldı.

Özellikle "Yargı" dizisindeki performansı ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Oyunculuğun yanı sıra, müzikle de ilgilenen Gümülcinelioğlu, YouTube'da akustik cover çalışmaları yayımladı. Ayrıca profesyonel olarak çevirmenlik de yapmaktadır.

Özel Hayatı

2022 yılında "Sen Çal Kapımı" dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Çağrı Çıtanak ile evlendi. Çift, 2024 yılında bir erkek bebek beklediklerini duyurdu.