Ünlü oyuncudan 'Gençliğe hitabe' çıkışı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncudan 'Gençliğe hitabe' çıkışı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini göstererek 'Gençliğe hitabe'yi paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Ünlü isimlerde sosyal medya mesajları ile İmamoğlu'na destek oluyor.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından gelen bir yoruma Atatürk'ün gençliğe hitabesini hatırlatarak cevap verdi.

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Bir grup gencin sosyal medyaya yansıyan görüntülerine, "Ya siz kimsiniz ki ülkeyi kurtarmaktan falan bahsediyorsunuz. Kibre bak, kıytırık bir üniversitede okuyup kendilerini kurtarıcı falan sanıyorlar. Yürü git otur dersini çalış, böyle şeylere küçük aklını yorma" gibi bir yorum karşısında, Oyuncu Farah Zeynep Abdullah , "Atatürk’ün gençliğe hitabesini okursan görürsün kim olduklarını" dedi.

Abdullah sonrasında da sosyal medya hesabından Atatürk'ün gençliğe hitabesini paylaştı.

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