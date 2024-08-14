Ünlü oyuncudan Paris pozları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncudan Paris pozları

Hazal Kaya'nın Paris gezisi sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşım kısa zamanda beğeni rekoru kırdı.

Bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Hazal Kaya, Filenin Sultanları'nı desteklemek için Paris'e gitti.

Paris'te çektiği pozları takipçileriyle paylaşan Kaya, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Hazal Kaya'nın oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliğe sahip ve çiftin Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocuğunun olduğu biliniyor.

Ünlü oyuncu, Filenin Sultanları'nı desteklemek amacıyla Paris'e giderek Eyfel Kulesi manzarasında pozlar verdi.

Bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Kaya, "Bu şahane deneyim için teşekkür ederiiim! Gururumuz Sultanlarımızı canlı canlı izlemek de varmış" notunu düştü.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşımlar, Hazal Kaya'nın hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Takipçileri, ünlü oyuncunun Paris'teki enerjik ve mutlu hallerini övgü dolu yorumlarla karşıladı.

Kaya'nın Paris gezisi, hayranlarına ilham vererek, birçok kişinin seyahat planlarına Paris'i eklemesine neden oldu.

Hazal Kaya'nın Paris gezisi, hem kültürel keşifleri hem de Filenin Sultanları'na verdiği destekle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımları, takipçilerine ilham verirken, Paris'in büyüleyici atmosferini de gözler önüne serdi.

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