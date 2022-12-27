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  • Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

Ekranların en naif çiftlerinden Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:50
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Ünlü oyuncular Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez kızları Zeynep'in yüzünü ilk kez sosyal medyadan paylaştılar

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi
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Mucize Doktor dizisindeki performansı ile hafızalarda yer edinen Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturdu. Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendikten 1 yıl sonra Zeynep adını verdikleri kızlarını kucağına aldı.

İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çiftten Ece Çeşmioğlu, kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi. Taner Ölmez kızına çok sevdiği bir isim olduğu için Zeynep adını verdiğini açıklamıştı.

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