Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi

Mucize Doktor dizisindeki performansı ile hafızalarda yer edinen Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturdu. Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendikten 1 yıl sonra Zeynep adını verdikleri kızlarını kucağına aldı.

İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çiftten Ece Çeşmioğlu, kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi. Taner Ölmez kızına çok sevdiği bir isim olduğu için Zeynep adını verdiğini açıklamıştı.