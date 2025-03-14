Ünlü oyunculara hapis cezası istemi! Hakim karşısına çıkacaklar

Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım hakkındaki ‘Gezi Parkı’ soruşturması kapsamında verdikleri ifadeler sebebiyle “yalan tanıklık” suçlamasıyla yargılanacakları tarih belli oldu.

İki oyuncunun 9 Mayıs tarihinde İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

SORUŞTURMA VE İDDİALAR

Menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarında sanatçılarla beraber hareket ettiği ve olayları organize eden kişiler arasında yer aldığı iddiasıyla soruşturma yürütülmüştü. Bu kapsamda Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Savcılık, verdikleri ifadelerde gerçeğe yansıtmayan beyanlarda bulundukları iddiasıyla her iki oyuncunun da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.