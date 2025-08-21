Ünlü oyuncunun annesi gözyaşları içinde sitem etti! Üzerine ağaç devrilmiş ağır yaralanmıştı

Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

GÖVDESİNDEN KOPAN AĞACIN ALTINDA KALDI

Olay 15 Ağustos günü Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana geldi. Yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı.

Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan genç oyuncunun ağrı yaralandığı öğrenildi.

ACILI ANNE: BEN OĞLUMU AZYAĞINDAN TANIDIM

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi projelerle rol alan ünlü isim yoğun bakımda tedavi görüyor.

Oyuncunun annesi Beyaz TV'ye konuştu. Acılı anne "Benim oğlum içeride canıyla mücadele ediyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Bir anneye doktorun, senin oğlun 1 saat yaşayacak, 2 saat yaşayacak demesi nedir bilir misiniz? Ben oğlumu tanıyamadım oğlumu ayağından tanıdım. Daha 27 yaşında bu çocuk ya, hiçbir şey yaşamadan canıyla uğraşıyor" dedi.