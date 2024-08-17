Ünlü oyuncunun ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı. Friends dizinin yıldızı evinde ölü bulunmuştu

Friends dizinde oynadığı ‘Chandler Bing’ karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Matthew Perry, geçen yıl 28 Ekim’de Los Angeles’taki evindeki jakuzide ölü bulundu. Perry’nin aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybettiği öğrenildi. Psikolojik sorunları olan Peryy, yıllarca uyuşturucu ve alkol tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda bağımlılık sorunları nedeniyle Friends dizinde oynadığı yılların 3 yılını hatırlamadığını söylemişti.

SON İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kanında yüksek dozda ketamin tespit edilen Perry’nin ölümü ile ilgili aralarında ünlü oyuncunun asistanın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin Perry’nin ölümünde kusuru olduğu iddia ediliyor.

ABD basına yansıyan soruşturma belgelerine göre Matthew Perry’nin ölümünden önceki son isteiği ortaya çıktı. Perry’nin asistanı Kenneth Iwamasa, ölümünden kısa bir süre önce jakuziyi hazırlamasını ve ketamin iğnesi yapılmasını istediğini anlattı. Iwamasa’nın savcılıkla yaptığı itiraf anlaşmasından elde edilen bilgilere göre, Perry, ölümünden kısa bir süre önce asistanına “Büyük bir iğne yap” dedi. Savcılığın belgelerine göre, Perry’ye ketamin iğnesi sabah 08:30 ve 12:45’te yapıldı.

Öte yandan Perry’nin ölümünden önce farklı zamanlarda 2 defa evinde baygın bulundu.

ASİSTANINDAN UYUŞTURUCU BULMASINI İSTEDİ

Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Perry’nin asistanından kendisine uyuşturucu bulmasını istediği ortaya çıktı. Perry’nin uyuşturucu tedavisi gördüğü dönemde asistanı Iwamasa’dan kendisine uyuşturucu bulmasını istediği, bunun için bazen para verdiği bazen de ödemeyi asistanına sonradan yaptığı öğrenildi.

Iwamasa'nın ketamin olarak bilinen uyuşturucuyu, polis ekiplerinin gözaltına aldığı isimlerden Eric Fleming ve Dr. Salvador Plasencia’dan aldığı öğrenildi.

Öte yandan Matthew Perry’nin ölümü ile ilgili başlayan soruşturma ile ilgili konuşan savcı Martin Estrada "Bu davadaki sanıklar yaptıklarının yanlış olduğunu biliyorlardı" dedi.

Yetkililer şüphelileri, Perry’nin uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesini acımasızca istismar etmekle suçladı.