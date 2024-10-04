Ünlü oyuncunun sette yönetmeni öldürdüğü film vizyona giriyor

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Ünlü oyuncunun sette yönetmeni öldürdüğü film vizyona giriyor

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i yanlışlıkla silahla vurarak öldürdüğüm Rust, önümüzdeki ay gösterime giriyor.

Alec Baldwin’in hem başrolünü oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği Western filmi Rust’ın çekimleri Ekim 2021'de 66 yaşındaki Baldwin'in elindeki silahın ateş alması sonucu daha sadece 42 yaşında olan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölmesi sonucunda durmuştu.

Korkunç olayda vurulan Halyna Hutchins ne yazık ki hayatını kaybetti, filmin yönetmeni Joel Souza da yaralandı.

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Sette içinde gerçek mermi olan bir silahın kullanılması ve silahın bu durumdan habersiz olan Alec Baldwin’in elinde patlayarak Halyna Hutchins’i öldürmesinin ardından yıllardır devam eden dava süreci de başlamış oldu.

Son üç yıldır bu korkunç trajediyle anılan filmin akıbeti merak ediliyordu. Gelen haberlere göre artık “lanetli” olarak anılan filmin Polonya'nın Toruń kentinde düzenlenecek olan Camerimage Uluslararası Sinematografi Sanatı Film Festivali'nde seyirciyle buluşacağı ortaya çıktı.

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Filmin dünya prömiyerinin yanı sıra festival organizatörleri gösterimin ardından yönetmen Joel Souza, Halyna Hutchins’in ölümünden sonra göreve getirilen görüntü yönetmeni Bianca Cline ve Hutchins’in akıl hocası Stephen Lighthill'in katılacağı bir panel düzenleyecek.

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