Ünlü oyuncunun son paylaşımındaki sır ortaya çıktı. Jakuzide ölü bulunmuştu

Friends dizisiyle şöhrete kavuşan Matthew Perry’nin herkesi şaşkına çeviren ölümü magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde evindeki jakuzide cansız bedeni bulunan 54 yaşındaki Perry’nin ölüm neden henüz açıklanmazken yetkililer ölüm sebebinin otopsiden sonra tespit edileceğini açıkladı.

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan ve sevilen Perry, hayatının büyük bir bölümünü alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla geçirmişti.

Bir dönem alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiği bilinen ve bu konuda anı kitabı 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir'de de açıkça bahseden Perry'nin eski kız arkadaşı Kayti Edwards, ünlü isimle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

UK Sun'a konuşan Edwards; Perry'nin uzun süredir uyuşturucu madde kullanmadığını söylemesine rağmen ölümünden önce tekrar yasadışı haplar kullanmış olabileceğini düşündüğünü söyledi:

"Matthew'u tanıyorum ve onun öylece boğulmayacağını biliyorum. Bence bu olaydan önceki hafta içinde bazı haplar almış olabilir. Olay yerinde uyuşturucu bulunmadığını söylediler ancak bu beni şaşırtmadı, çünkü Matt hiçbir zaman etrafta uyuşturucu bırakmazdı. Paranoyaktı ve kanıt kalmasın diye aldığı her şeyi kullanırdı. Sonra da daha fazlasını almaya giderdi."

Aktörün vefatından beş gün önce yaptığı son Instagram paylaşımı, jakuzide çekilmiş bir fotoğraftı ve altında "Ben Mattman'ım" notu yazıyordu. Edwards, Perry'nin son Instagram paylaşımının bağımlılığının tekrar nüksetmiş olabileceğine işaret ettiğini düşündüğünü de açıkladı.

Kayti'ye göre, Perry'nin "Mattman" ifadesini kullanması, yıldızın yeniden yasadışı uyuşturucu kullandığının habercisiydi:

"Mattman olayı ayıkken yaptığı bir şey değildi. Mattman, uyuşturucu madde etkisinde ortaya çıkan bir kimlik gibiydi ve Matt o zamanlarda kendini yenilmez hissederdi. Uyuşturucu kullandığı zamanlarda yanındaydım ve belki de biraz ağırdan alması gerektiğini söylediğimde, 'Hayır, ben Mattman'ım' derdi."