Ünlü oyuncunun yüreği ağzına geldi! Alevler evini sardı

İstanbul Bebek'te üç katlı ahşap bir binada çıkan yangın, yanındaki üç binaya daha sıçradı. Oyuncu Şebnem Bozoklu’nun evi de yangında hasar gördü.

İstanbul Bebek'te saat 12.30 sıralarında üç katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Dubaracı Sokak’ta başlayan yangın, kısa sürede çevrede paniğe yol açtı.

Binadan yükselen yoğun dumanları gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı.

ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EVİ DE HASAR GÖRDÜ

Yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu’nun da evinin bulunduğu dört bina hasar gördü.

İki bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, bir binada çökme meydana geldi. Ahşap binanın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde alevlerin sardığı binanın bir anda çökerek altındaki otomobile zarar verdiği görüldü.

Alevler hızla yan binaya sıçradı ve kısmi çökme yaşayan ahşap bina, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Yangın, kısa sürede üç binaya daha ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşadı.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

