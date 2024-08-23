Ünlü oyuncuya tecavüz suçlaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncuya tecavüz suçlaması

Fransız oyuncu Gerard Depardieu'nun, iki ayrı tecavüz suçlamasından yargılanması istendi.

Paris savcılığı, Gerard Depardieu'nun aktris Charlotte Arnould'un suçlamaları üzerine tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmasını talep etti.

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Açıklamada, "14 Ağustos 2024 tarihli nihai iddianame ile (savcılık) Gerard Depardieu'nun 7 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde Charlotte Arnould'a karşı parmakla penetrasyon yoluyla tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmak üzere bölüm ceza mahkemesine sevk edilmesini talep etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Charlotte Arnould'un avukatlığını yapan Carine Durrieu-Diebolt, yaptığı açıklamada savcılık tarafından alınan kararın müvekkilinin sözlerini doğrular nitelikte olduğunu belirterek sulh hakiminin vereceği karardan ümitli olduklarını söyledi.

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Arnould ise sosyal medya hesabında bir gönderi yayınlayarak alınan kararın kendisini rahatlattığını ve gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Fransız aktör Depardieu başka kadınlar tarafından da cinsel şiddetle suçlanmış fakat suçlamaları kabul etmemişti.

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