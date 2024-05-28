Ünlü piyanist İstanbul’a geliyor

Kaynak: AA
Ünlü piyanist İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires, İstanbul Müzik Festivali kapsamında Türkiye’ye geliyor.

52. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i ağırlayacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre Pires, 31 Mayıs'ta 20.00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak.

Sekiz yıl aradan sonra bir kez daha festivale konuk olacak sanatçıya, Beethoven'ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik edecek.

Festivale, 1 Haziran'da Khatia Buniatishvili, 2 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu, 3 Haziran'da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi konuk olacak.

Festival, 12 Haziran'da sona erecek.

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