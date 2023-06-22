Ünlü profesör kaza geçirdi. Durumu ağır

Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular’a İsviçre’de otobüs çarptı. Kumrular’ın iki haftaya yakın bir süredir bilincinin kapalı olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Ünlü profesör kaza geçirdi. Durumu ağır

‘Dünyada Türk imgesi’ ve ‘Türk Korkusu’ gibi araştırma kitaplarıyla bilinen tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, İsviçre’nin Zürih kentinde trafik kazası geçirdi.

Otobüs çarpması sonucu ağır yaralanan 49 yaşındaki Kumrular’ın, 11 gündür İsviçre'de bir hastanede bilinci kapalı halde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kumrular’ın arkadaşı Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Özlem Kumrular şu an hala Zürih’in en iyi hastanesinde tedavi görüyor” bilgisini verdi.

ÖZLEM KUMRULAR KİMDİR?

1974 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Özlem Kumrular lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde, doktorasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde tamamladı.

Özlem Kumrular, İspanya kaynaklarından Türk ve Osmanlı tarihi araştırmalarıyla tanınıyor.

Kumrular'ın “İslam Korkusu” ve “Osmanlı Habsburg Düellosu” gibi araştırma kitapları yabancı dillere çevrildi.

Ayrıca “Kösem Sultan”, “Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan” gibi tarihi kurgu romanlar da kaleme alan Kumrular, “Sultanın Mutfağı” incelemesiyle Osmanlı saray mutfağına derinlemesine bakış getiren bir esere imza attı.

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