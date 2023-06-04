Ünlü profesör zayıflama sırrını paylaştı. 30 kilo verdiğini duyurdu

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının uzun süre ekibinde olan ünlü psikiyatrist Arif Verimli, ekiple sorunlar yaşayarak programa veda etmişti. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapan Verimli 30 kilo verdiğini açıklayarak sırrını da paylaştı.

Ünlü profesör zayıflama sırrını paylaştı. 30 kilo verdiğini duyurdu

Editör. Özlem KIRAL

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının geçen yıllardaki en önemli aktörlerinden biri de ünlü psikiyatrist Arif Verimli idi. Program sayesinde oldukça tanınan Verimli ekipten bazı isimlerle gerilmiş ve Müge Anlı'ya da kırılarak programı bırakmıştı.

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"Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim" diyen Verimli aldığı kilolardan rahatsız olunca diyete başladı.

30 kilo veren Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ZAYIFLAMA SIRRINI PAYLAŞTI

Verimli son halini paylaşarak "Spor yapmıyorum, günde 800 adım ya atıyorum ya atmıyorum.. Pilates nedir bilmem. 110 kiloydum diyetle 80 kg'ya indim. Koruyorum. Az yiyorum. Dikkatli yiyorum. İnsan gibi yiyorum. Yemeyi sadece yaşamak için bir araç olarak gördüğüm gün yaşantım değişti.. Herkese tavsiyemdir" dedi.

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