Ünlü rakı markası raflardan kaldırılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü rakı markası raflardan kaldırılıyor

Türkiye'de en çok içilen rakı grubu olan Mey İçki'nin piyasadaki bazı rakılarının üretimden kaldıracağı ortaya çıktı.

Mey İçki, Türkiye'de en çok tercih edilen rakı markalarından biri olarak bilinirken son zamanlarda şirketin bazı rakılarının üretimini durdurma kararı aldığı iddia edildi.

Bu gelişmeyi duyuran yazar Mehmet Yalçın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla bilgi verdi. Ünlü markaların da aralarında bulunduğu bazı rakıların artık üretilmeyeceği iddia edildi.

Yalçın, "Özleyeceğim" diyerek şu ifadeleri kullandı:

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Mey İçki'nin üretimden kaldıracağı iddia edilen rakılar şunlar:

- Yeni Rakı Uzun Demleme
- Yeni Rakı Ustaların Karışımı
- Yeni Rakı Beykoz ve Müzeyyen
- Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi
- Altınbaş 24 Ayar
- Civan Rakı
- İzmir Göbek

Bu kararın nedenleri hakkında şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Ancak bu rakıların üretiminin durdurulması konusu merak yarattı.

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