Ünlü rapçi hakkında tutuklama talebi

İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve rapçi 'Massaka' olarak bilinen M.İ., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında yasa dışı bahis reklamı soruşturması da yürütülen M.İ. Youtube'daki paylaşımın nedeniyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi.

Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da yürütülen M.İ. Youtube'daki paylaşımını nedeniyle tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi