Sefo pırlanta diş taktırdı. Ünlü rapçinin gülümsemesi pahalıya patladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Son günlerde tüm dünyada rapçiler arasında dişlerine altın taktırmak moda olmuştu. Rapçi Sefo ise çıtayı biraz daha yükseltti. Sefo, diş hekiminin yolunu tuttu, daha estetik görünmesi için dişlerine pırlanta taktırdı. Ünlü rapçinin bu işlem için 600 bin lira harcadığı öğrenildi.

Rapçi Sefo, dişlerini estetik tedavisi için diş hekimi Ömer Ekiz'e emanet etti.

Rapçi Sefo, estetik bir gülüşe sahip olmak için 600 bin TL değerinde bir operasyon geçirdi.

Ömer Ekiz, rapçinin tedavisiyle ilgili, en son teknolojileri ve güncel yöntemleri kullandıklarını, estetik ve sağlıklı bir gülüş elde etmek için özel bir plan oluşturacaklarını belirtti.

Rapçinin pırlantalı dişleri, önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

